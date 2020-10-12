В Татарстане завели дело по факту гибели женщины с пятимесячным ребёнком при пожаре

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В Татарстане завели уголовное дело по факту гибели женщины с пятимесячным ребёнком в результате пожара.
В Татарстане завели дело по факту гибели женщины с пятимесячным ребёнком при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

На улице Химиков в деревне Анатыш загорелся частный жилой дом. По предварительным данным, женщина и ребёнок спали. Старший сын был в гостях, мать женщины находилась во дворе. Услышав хлопок, она направилась домой, но не смогла попасть внутрь. Позже её госпитализировали.

В настоящее время проводятся экспертизы.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге завели уголовное дело после пожара, в котором погиб годовалый ребёнок.

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