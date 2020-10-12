Соколов заявил, что он «не сумасшедший какой-то Наполеон»

Историк Олег Соколов, признавший вину в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, заявил, что он «не сумасшедший какой-то Наполеон».

«Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон. Я серьёзно занимался исторической реконструкцией, получил признание!» — приводит РИА Новости слова Соколова во время допроса в суде.

Он подобно рассказал о своём увлечении реконструкцией, а также о соавторстве научных статей с Ещенко. Когда ему сделали замечание и попросили менее пространно описывать характеристики своей личности, Соколову стало плохо и он потребовал перерыв, чтобы принять таблетки.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.

12 октября в суде он признал вину в преступлении.