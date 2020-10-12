Эксперты предупредили о мошенниках, работающих под видом соцработников

В пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Калужской области предупредили о мошенниках. Всё чаще поступает информация, что по домам ходят граждане, которые представляются специалистами ПФР и просят подписать какие-либо документы.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Посещение пенсионеров на дому, которые по состоянию здоровья не могут посетить специалистов ПФР, возможно только по предварительной заявке. Все сотрудники ПФР имеют соответствующее удостоверение», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что приём организован непосредственно и в клиентских службах территориального органа ПФР по месту жительства. О выездных приёмах руководство отделения фонда предварительно информирует органы местного самоуправления.

«Следуйте несложным правилам. Если к вам постучались подозрительные граждане, представляющиеся сотрудниками ПФР или других государственных органов, не пускайте их в свой дом или квартиру. Не показывайте неизвестным людям свои документы. Не подписывайте не глядя никаких бумаг. Ни в коем случае не передавайте им свои деньги», — добавили в пресс-службе.

Как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.