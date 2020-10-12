Эксперты предупредили о мошенниках, работающих под видом соцработников

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В пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Калужской области предупредили о мошенниках. Всё чаще поступает информация, что по домам ходят граждане, которые представляются специалистами ПФР и просят подписать какие-либо документы.
Эксперты предупредили о мошенниках, работающих под видом соцработников
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Об этом сообщает газета «Известия».

«Посещение пенсионеров на дому, которые по состоянию здоровья не могут посетить специалистов ПФР, возможно только по предварительной заявке. Все сотрудники ПФР имеют соответствующее удостоверение», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что приём организован непосредственно и в клиентских службах территориального органа ПФР по месту жительства. О выездных приёмах руководство отделения фонда предварительно информирует органы местного самоуправления.

«Следуйте несложным правилам. Если к вам постучались подозрительные граждане, представляющиеся сотрудниками ПФР или других государственных органов, не пускайте их в свой дом или квартиру. Не показывайте неизвестным людям свои документы. Не подписывайте не глядя никаких бумаг. Ни в коем случае не передавайте им свои деньги», — добавили в пресс-службе.

Как сообщал «ПолитЭксперт», специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

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