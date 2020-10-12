В России предложили субсидировать аренду квартир малоимущим

В России предложили ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих.

Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующий законопроект разработала комиссия Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами. Документ направлен зампреду Совфеда Галине Кареловой с предложением внести его в Госдуму.

Проект, в частности, вводит понятие предельно допустимой доли трат на аренду жилья в семейном бюджете. Тем, кто платит за съём дома или квартиры больше данного показателя, будет положена субсидия.

Как отметила председатель комиссии Светлана Разворотнева, в настоящее время более 100 категорий граждан имеют право на жилищную поддержку, к примеру, инвалиды, ветераны войн, малоимущие, в семьях которых площадь жилья на каждого человека меньше социальной нормы.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.