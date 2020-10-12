Кабмин России опроверг перевод сотрудников на удалёнку

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Правительство России опровергло информацию, распространённую в соцсетях, о переводе сотрудников на удалённый режим работы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Кабмин России опроверг перевод сотрудников на удалёнку
  • РИА Новости

По данным агентства, ранее в Telegram-каналах появилась информация, что сотрудников правительства переводят на удалённый режим работы, а командировки якобы будут разрешены лишь в экстренных случаях.

«Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме», — заявили в кабинете министров.

Ранее в Москве частично перевели на удалёнку сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы. 

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