Кабмин России опроверг перевод сотрудников на удалёнку
- РИА Новости
По данным агентства, ранее в Telegram-каналах появилась информация, что сотрудников правительства переводят на удалённый режим работы, а командировки якобы будут разрешены лишь в экстренных случаях.
«Эта информация не соответствует действительности. Правительство продолжает работать в штатном режиме», — заявили в кабинете министров.
Ранее в Москве частично перевели на удалёнку сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы.