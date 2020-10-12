В Челябинской области рассказали о мерах реагирования на ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на базе терапевтического отделения горбольницы №3 с 12 октября открыты новые места для приёма пациентов с пневмонией и COVID-19.
Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
В городе открыты четыре отделения для проведения компьютерной томографии. В ближайшее время в горбольницу №2 ожидается поступление нового компьютерного томографа.
В Златоусте также принято решение перепрофилировать роддом под госпиталь для пациентов с коронавирусом.
Ранее портал Nation News писал о мерах по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях.