В Челябинской области рассказали о мерах реагирования на ситуацию с COVID-19

В Челябинской области больницы перепрофилируют под госпитали для инфицированных коронавирусом, в медучреждения закупают томографы.

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на базе терапевтического отделения горбольницы №3 с 12 октября открыты новые места для приёма пациентов с пневмонией и COVID-19.

Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

В городе открыты четыре отделения для проведения компьютерной томографии. В ближайшее время в горбольницу №2 ожидается поступление нового компьютерного томографа.

В Златоусте также принято решение перепрофилировать роддом под госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Ранее портал Nation News писал о мерах по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях.