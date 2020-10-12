В Челябинской области рассказали о мерах реагирования на ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области больницы перепрофилируют под госпитали для инфицированных коронавирусом, в медучреждения закупают томографы.
В Челябинской области рассказали о мерах реагирования на ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на базе терапевтического отделения горбольницы №3 с 12 октября открыты новые места для приёма пациентов с пневмонией и COVID-19.

Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

В городе открыты четыре отделения для проведения компьютерной томографии. В ближайшее время в горбольницу №2 ожидается поступление нового компьютерного томографа.

В Златоусте также принято решение перепрофилировать роддом под госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Ранее портал Nation News писал о мерах по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях.

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