В Кузбассе возобновили работу кинотеатры, театры и детские центры

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В Кемеровской области снят запрет на работу кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и игровых комнат.
В Кузбассе возобновили работу кинотеатры, театры и детские центры
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Главное условие — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, передаёт ОТР.

«Сейчас в онлайн-продаже на сайте кинотеатра можно купить билеты. Система там автоматизирована, и билеты продаются через одно кресло», — рассказала специалист по связям с общественностью МАУ НКДК Центрального района Валентина Завражина.

Кинотеатры в Кузбассе не работали с марта. Впервые об их открытии заговорили в конце августе. Но, по мнению губернатора Сергея Цивилёва, тогда регион был не готов к снятию ограничений.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19.

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