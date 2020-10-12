В Москве начался дистанционный этап олимпиады для школьников

Стартовал отборочный этап Московской олимпиады школьников для учеников 5—11-х классов, который состоится в онлайн-формате.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

С 16 по 18 октября пройдут соревнования по физике для учащихся 7—11-х классов.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко рассказал, что олимпиада проводится более чем по 20 направлениям, среди которых робототехника и генетика.

Участники, которые успешно прошли отборочный раунд, а также призёры прошлой олимпиады приглашаются на следующий этап.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области работают над сервисом, который позволит школьникам зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн.