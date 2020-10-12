В Москве начался дистанционный этап олимпиады для школьников
- © М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
С 16 по 18 октября пройдут соревнования по физике для учащихся 7—11-х классов.
Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко рассказал, что олимпиада проводится более чем по 20 направлениям, среди которых робототехника и генетика.
Участники, которые успешно прошли отборочный раунд, а также призёры прошлой олимпиады приглашаются на следующий этап.
По сообщениям телеканала «360», в Московской области работают над сервисом, который позволит школьникам зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн.