В Москве начался дистанционный этап олимпиады для школьников

Короткая ссылка
Стартовал отборочный этап Московской олимпиады школьников для учеников 5—11-х классов, который состоится в онлайн-формате.
В Москве начался дистанционный этап олимпиады для школьников
  • © М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

С 16 по 18 октября пройдут соревнования по физике для учащихся 7—11-х классов.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко рассказал, что олимпиада проводится более чем по 20 направлениям, среди которых робототехника и генетика.

Участники, которые успешно прошли отборочный раунд, а также призёры прошлой олимпиады приглашаются на следующий этап.

По сообщениям телеканала «360», в Московской области работают над сервисом, который позволит школьникам зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить