Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью коклюшем

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью коклюшем в России.

Отмечается, что согласно данным форм федерального статистического наблюдения «в многолетней динамике отмечается спад заболеваемости коклюшем».

В ведомстве сообщили, что в период с января по август 2020 года «зарегистрирован 5 781 случай заболевания (3,94 на 100 тыс. населения), что на 34,2% меньше значений прошлого года (8793 случая, или 5,99 на 100 тыс. населения)».

«Среднемноголетний показатель заболеваемости за январь–август 2010–2020 гг. составляет 2,77 на 100 тыс. населения», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина рассказала о региональной вакцинации в Москве.

По её словам, были внесены коррективы в план вакцинации против коклюша — в региональный календарь добавлена вторая ревакцинация.