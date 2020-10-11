Прокуратура начала проверку после убийства ребёнка в Подмосковье

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве 4-летнего ребенка в городе Пушкино.

По предварительным данным ГУСК по Московской области, 11 октября 43-летняя жительница Пушкино убила 4-летнего сына. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой. Подозреваемая была задержана. Пояснить мотив убийства она не смогла. Как сообщает РИА Новости, прокуратура Московской области поручила Пушкинской городской прокуратуре установить причины и условия произошедшего. Ранее сообщалось, что прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту истязания истощённого ребёнка.