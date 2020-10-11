В Ленинградской области произошло обрушение надземного перехода
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«По предварительным данным, 17:30 мск на 614-м километре трассы (населенный пункт Любань) грузовой автомобиль осуществлял движение с поднятым кузовом и совершил столкновение с надземным пешеходным переходом», — приводит ТАСС сообщение Росавтодора.
Отмечается, что движение по трассе перекрыто. Объезд места ДТП возможен по региональной дороге 41А-004.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после того, как на трассе М5 «Урал» под Екатеринбургом обрушился пешеходный переход.