В Ленинградской области произошло обрушение надземного перехода

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Надземный пешеходный переход на трассе М-10 в Ленинградской области задел грузовик с поднятым кузовом, после этого он обрушился.
В Ленинградской области произошло обрушение надземного перехода
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«По предварительным данным, 17:30 мск на 614-м километре трассы (населенный пункт Любань) грузовой автомобиль осуществлял движение с поднятым кузовом и совершил столкновение с надземным пешеходным переходом», — приводит ТАСС сообщение Росавтодора.

Отмечается, что движение по трассе перекрыто. Объезд места ДТП возможен по региональной дороге 41А-004.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после того, как на трассе М5 «Урал» под Екатеринбургом обрушился пешеходный переход.

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