Прокуратура начала проверку после обрушения перехода под Екатеринбургом
- РИА Новости
Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, водитель КамАЗа погиб.
«В момент обрушения пешеходов на мосту не было… Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе по результатам технического обследования», — цитирует прокуратуру РИА Новости.
Также предстоит установить, когда проводился ремонт или обследование моста на устойчивость его конструкции.
В МЧС отметили, что столкновение самосвала с мостом произошло из-за подъёма кузова автомобиля, после чего конструкция сошла с опор и упала.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области на автодороге М5 «Урал» упал надземный переход, движение перекрыто.