Прокуратура начала проверку после обрушения перехода под Екатеринбургом

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Прокуратура начала проверку после того, как на трассе М5 «Урал» под Екатеринбургом обрушился пешеходный переход.
Прокуратура начала проверку после обрушения перехода под Екатеринбургом
  • РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, водитель КамАЗа погиб.

«В момент обрушения пешеходов на мосту не было… Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе по результатам технического обследования», — цитирует прокуратуру РИА Новости.

Также предстоит установить, когда проводился ремонт или обследование моста на устойчивость его конструкции.

В МЧС отметили, что столкновение самосвала с мостом произошло из-за подъёма кузова автомобиля, после чего конструкция сошла с опор и упала.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на автодороге М5 «Урал» упал надземный переход, движение перекрыто.

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