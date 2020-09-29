Прокуратура начала проверку после обрушения перехода под Екатеринбургом

Прокуратура начала проверку после того, как на трассе М5 «Урал» под Екатеринбургом обрушился пешеходный переход.

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, водитель КамАЗа погиб.

«В момент обрушения пешеходов на мосту не было… Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе по результатам технического обследования», — цитирует прокуратуру РИА Новости.

Также предстоит установить, когда проводился ремонт или обследование моста на устойчивость его конструкции.

В МЧС отметили, что столкновение самосвала с мостом произошло из-за подъёма кузова автомобиля, после чего конструкция сошла с опор и упала.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на автодороге М5 «Урал» упал надземный переход, движение перекрыто.