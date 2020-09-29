В Свердловской области на трассу упал надземный переход

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В Свердловской области на автодороге М5 «Урал» упал надземный переход, движение перекрыто. Об этом сообщили в «Уралуправтодоре».
В Свердловской области на трассу упал надземный переход
  • РИА Новости

«На автодороге М5 «Урал», на 193-м км с 18:55 перекрыто движение из-за падения наземного пешеходного перехода. Объезд осуществляется через ЕКАД. Будьте внимательны», — говорится в заявлении.

В региональном МЧС уточнили, что пешеходный мост повредил автомобиль КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов, пишет РИА Новости. Информации о пострадавших нет.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о 51 пострадавшем в результате обрушения надземного перехода на предприятии в Ступине.

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