Глава города Троицка в Челябинской области заболел коронавирусом

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Глава города Троицка в Челябинской области Александр Виноградов заболел коронавирусом.
Глава города Троицка в Челябинской области заболел коронавирусом
  • ©Администрация города Троицка Челябинской области
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«Глава города ушёл на режим самоизоляции. Александр Виноградов чувствует себя нормально. Температуры нет. В пятницу, 9 октября, он сдал тест на коронавирус. Сегодня пришёл положительный результат», — говорится в сообщении администрации города на странице в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, Виноградов заразился COVID-19 в семье, отмечается в сообщении. Одноклассник сына, с которым он сидит за одной партой, заболел коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что актёр Иван Краско заболел коронавирусом.

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