Глава города Троицка в Челябинской области заболел коронавирусом

Глава города Троицка в Челябинской области Александр Виноградов заболел коронавирусом.

«Глава города ушёл на режим самоизоляции. Александр Виноградов чувствует себя нормально. Температуры нет. В пятницу, 9 октября, он сдал тест на коронавирус. Сегодня пришёл положительный результат», — говорится в сообщении администрации города на странице в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, Виноградов заразился COVID-19 в семье, отмечается в сообщении. Одноклассник сына, с которым он сидит за одной партой, заболел коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что актёр Иван Краско заболел коронавирусом.