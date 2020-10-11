Актёр Иван Краско заболел коронавирусом
- РИА Новости
«Получше мне. У меня, видимо, бессимптомно проходит... Нет признаков таких. Была слабость, была апатия какая-то, отсутствие аппетита», — сказал Краско.
Он рассказал, что сыграл роли в двух спектаклях 3 и 5 октября после перерыва, длившегося более полугода.
«Видимо, как в народе говорят, надорвался, а он (вирус. — RT) в это время меня и клюнул», — заявил актёр.
Краско также сообщил, что находится дома.
В сентябре народный артист России Юрий Назаров рассказал о лечении от коронавируса.