Актёр Иван Краско заболел коронавирусом

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Народный артист России Иван Краско заболел коронавирусной инфекцией COVID-19, болезнь протекает в лёгкой форме. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Актёр Иван Краско заболел коронавирусом
  • РИА Новости

«Получше мне. У меня, видимо, бессимптомно проходит... Нет признаков таких. Была слабость, была апатия какая-то, отсутствие аппетита», — сказал Краско.

Он рассказал, что сыграл роли в двух спектаклях 3 и 5 октября после перерыва, длившегося более полугода. 

«Видимо, как в народе говорят, надорвался, а он (вирус. — RT) в это время меня и клюнул», — заявил актёр.

Краско также сообщил, что находится дома.

В сентябре народный артист России Юрий Назаров рассказал о лечении от коронавируса.

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