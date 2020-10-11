Вирусолог оценил рост заболеваемости коронавирусом в России

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет расти ещё около недели, после чего выйдет на плато. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я думаю, что ещё неделю будет подниматься, потом ляжет на плато на какое-то время и начнёт снижаться», — сказал Альтштейн.

Вирусолог добавил, что это произойдёт лишь в случае соблюдения действующих противоэпидемических мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что если количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России будет и дальше расти, могут потребоваться действия и решения федерального штаба.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.