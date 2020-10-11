В Москве выявили более 4,5 тысячи случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
«В столице подтверждён 4501 новый случай коронавируса. Это самый высокий показатель с середины мая», — говорится в сообщении.
Всего за время эпидемии в столице зафиксировано 330 418 случаев COVID-19.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице выписали ещё 1186 пациентов, выздоровевших после коронавируса. Общее число вылечившихся от COVID-19 в столице увеличилось до 261 619.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.