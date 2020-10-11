Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса
- РИА Новости
«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно в промышленном масштабе вакцинировать людей», — приводит его слова РИА Новости.
Также он заявил о необходимости пройти эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19 «без потерь».
«Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который, может, и не подозревая об этом, болеет ковидом», — рассказал мэр.
Также Собянин заявил, что столичные власти не будут останавливать работу над программами развития города из-за эпидемии.