Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что через несколько месяцев появится вакцина, которой можно будет «в промышленном масштабе вакцинировать людей».
Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса
  • РИА Новости

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно в промышленном масштабе вакцинировать людей», — приводит его слова РИА Новости.

Также он заявил о необходимости пройти эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19 «без потерь».

«Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который, может, и не подозревая об этом, болеет ковидом», — рассказал мэр.

Также Собянин заявил, что столичные власти не будут останавливать работу над программами развития города из-за эпидемии.

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