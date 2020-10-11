В Москве не будут останавливать программы развития из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столичные власти не будут останавливать работу над программами развития города из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, в случае остановки программ будут остановлены предприятия машиностроения, работа поставщиков комплектующих тысячи малых и средних предприятий.

«Поэтому мы оставляем программы развития, в том числе и транспорта. Всё это должно работать, работать на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города», — цитирует Собянина ТАСС.

Мэр добавил, что в городе также не будут приостановлены программы поставок новых трамваев, электробусов, вагонов метро и электричек.

Ранее Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением санитарных норм в связи с распространением коронавирусной инфекции.