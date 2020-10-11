В Москве не будут останавливать программы развития из-за коронавируса
- Reuters
По его словам, в случае остановки программ будут остановлены предприятия машиностроения, работа поставщиков комплектующих тысячи малых и средних предприятий.
«Поэтому мы оставляем программы развития, в том числе и транспорта. Всё это должно работать, работать на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города», — цитирует Собянина ТАСС.
Мэр добавил, что в городе также не будут приостановлены программы поставок новых трамваев, электробусов, вагонов метро и электричек.
Ранее Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за соблюдением санитарных норм в связи с распространением коронавирусной инфекции.