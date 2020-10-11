В МЧС рассказали о снижении уровня воды в Амуре в Хабаровском крае
«За минувшие сутки в Комсомольске-на-Амуре и посёлке Сергеевка Хабаровского района вода сошла с 95 земельных и дачных участков. В Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе спад воды происходит постепенный. В Городе Юности от воды освободились 20 дачных наделов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент под воздействием паводка остаются 52 населённых пункта в семи муниципальных образованиях.
В МЧС подчеркнули, что вода уходит с ранее подтопленных территорий.
Ранее сообщалось о постепенном снижении уровня воды в большинстве рек Хабаровского края.