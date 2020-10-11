Путин оценил перспективы модернизации российского АПК

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Президент России Владимир Путин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса (АПК) России в стране и в мире ещё немало предстоит сделать.

«Ещё немало предстоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конкурентной способности отечественной продукции в России и в мире», — цитирует РИА Новости Путина.

Он также отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни человека и семей с детьми в сельских поселениях. 

По словам президента России, в стране существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста фиксируются в тепличном овощеводстве.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации в аграрном секторе.

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