Путин оценил перспективы модернизации российского АПК
«Ещё немало предстоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конкурентной способности отечественной продукции в России и в мире», — цитирует РИА Новости Путина.
Он также отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни человека и семей с детьми в сельских поселениях.
По словам президента России, в стране существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста фиксируются в тепличном овощеводстве.
Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации в аграрном секторе.