Путин оценил перспективы модернизации российского АПК

Президент России Владимир Путин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса (АПК) России в стране и в мире ещё немало предстоит сделать.

«Ещё немало предстоит сделать для модернизации и повышения эффективности АПК, для укрепления конкурентной способности отечественной продукции в России и в мире», — цитирует РИА Новости Путина.

Он также отметил необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни человека и семей с детьми в сельских поселениях.

По словам президента России, в стране существенно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста фиксируются в тепличном овощеводстве.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации в аграрном секторе.