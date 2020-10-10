В Крыму выявили 157 случаев коронавируса за сутки

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В Крыму коронавирус выявили ещё у 157 человек. Этот суточный показатель стал рекордным для региона с начала пандемии.
В Крыму выявили 157 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

«За 9 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции. 130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал глава республики Сергей Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».

Всего в регионе зарегистрировано 5710 случаев коронавируса.

При этом 107 из них являются завозными из-за границы, а 128 — из других субъектов России.

3443 заболевших уже вылечились от инфекции.

Ранее РИА Новости Крым передавало, что индивидуальным предпринимателям и перевозчикам на полуострове запретили работать с клиентами без масок из-за ситуации с пандемией COVID-19.

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