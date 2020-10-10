Гинцбург советует носить маску три недели после прививки от COVID-19

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Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал носить медицинскую маску в течение трёх недель с момента введения второго компонента вакцины от коронавируса.
Гинцбург советует носить маску три недели после прививки от COVID-19
  • AFP

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Гинцбурга, если уровень антител высокий, то носить маску необязательно.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с kp.ru оценил эффективность средств индивидуальной защиты во время пандемии.

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