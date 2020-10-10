В МЧС рассказали о снижении уровня воды в Амуре в Хабаровском крае

Уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае снижается, подтопленными остаются 52 населённых пункта. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Гребень паводка на реке Амур с каждым днём приближается к выходу в море. По предварительным прогнозам, он выйдет в Амурский лиман к середине следующей недели, а пока он миновал село Богородское Ульчского района», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что вода уходит с ранее подтопленных территорий.

«Всего в Хабаровском крае по состоянию на 10 октября под воздействием паводка остаются 52 населённых пункта в семи муниципальных образованиях», — отмечается в тексте.

Кроме того, подтоплены семь жилых домов и около 2,3 тыс. приусадебных участков.

Ранее сообщалось о постепенном снижении уровня воды в большинстве рек Хабаровского края.