В МЧС рассказали о снижении уровня воды в Амуре в Хабаровском крае
«Гребень паводка на реке Амур с каждым днём приближается к выходу в море. По предварительным прогнозам, он выйдет в Амурский лиман к середине следующей недели, а пока он миновал село Богородское Ульчского района», — говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что вода уходит с ранее подтопленных территорий.
«Всего в Хабаровском крае по состоянию на 10 октября под воздействием паводка остаются 52 населённых пункта в семи муниципальных образованиях», — отмечается в тексте.
Кроме того, подтоплены семь жилых домов и около 2,3 тыс. приусадебных участков.
Ранее сообщалось о постепенном снижении уровня воды в большинстве рек Хабаровского края.