Собянин рассказал о возрасте большинства скончавшихся от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 1» о возрасте большинства скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

«Если посмотреть сухую статистику, то она, конечно, ужасает. Почти 83% умерших от COVID-19 — это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших — граждане с хроническими заболеваниями», — цитирует его ТАСС.

Ранее Собянин пообещал продолжить последовательно убеждать жителей города, входящих в группы риска по заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19, оставаться дома.

В Москве с 9 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом приостановили действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями оставались дома.