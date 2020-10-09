Собянин рассказал о возрасте большинства скончавшихся от COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 1» о возрасте большинства скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
Собянин рассказал о возрасте большинства скончавшихся от COVID-19 в Москве
  • РИА Новости

«Если посмотреть сухую статистику, то она, конечно, ужасает. Почти 83% умерших от COVID-19 — это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших — граждане с хроническими заболеваниями», — цитирует его ТАСС.

Ранее Собянин пообещал продолжить последовательно убеждать жителей города, входящих в группы риска по заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19, оставаться дома.

В Москве с 9 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом приостановили действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями оставались дома.

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