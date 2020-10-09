Собянин рассказал о возрасте большинства скончавшихся от COVID-19 в Москве
- РИА Новости
«Если посмотреть сухую статистику, то она, конечно, ужасает. Почти 83% умерших от COVID-19 — это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших — граждане с хроническими заболеваниями», — цитирует его ТАСС.
Ранее Собянин пообещал продолжить последовательно убеждать жителей города, входящих в группы риска по заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19, оставаться дома.
В Москве с 9 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом приостановили действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями оставались дома.