В Петербурге предложили создать свод правил безопасной деятельности в городе во время пандемии
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Об этом сообщают «Невские новости».
По предварительным подсчётам, как рассказал Беглов, на сегодняшний день в Петербурге работают 357 тыс. малых и средних организаций.
Всего в этой сфере заняты около 1 млн человек, которые составляют 36% трудоспособного населения.
«В этом году показатель вырос на 3%. Город выделил два пакета мер. Кроме того, нам удалось в этом году улучшить показатели инвестиционного климата. Мы вышли на четвёртое место», — заявил Беглов.
Поэтому, считает он, необходимо создать правила безопасной деятельности.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.