В Петербурге предложили создать свод правил безопасной деятельности в городе во время пандемии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой создать свод правил безопасной деятельности в городе во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости».

По предварительным подсчётам, как рассказал Беглов, на сегодняшний день в Петербурге работают 357 тыс. малых и средних организаций.

Всего в этой сфере заняты около 1 млн человек, которые составляют 36% трудоспособного населения.

«В этом году показатель вырос на 3%. Город выделил два пакета мер. Кроме того, нам удалось в этом году улучшить показатели инвестиционного климата. Мы вышли на четвёртое место», — заявил Беглов.

Поэтому, считает он, необходимо создать правила безопасной деятельности.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о мерах поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.