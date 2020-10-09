В Татарстане вынесли приговор обвиняемому в убийстве
- Reuters
Об этом сообщает inkazan.ru.
Установлено, что в начале июня 2011 года одна из ОПГ конфликтовала с другой. Фигурант и ещё более 50 членов группировки решили разобраться. Они открыли огонь по автомобилю, в котором находились водитель и трое несовершеннолетних, которые не имели отношения к конфликту.
В результате погиб 17-летний молодой человек, ещё один подросток пострадал.
Подсудимый вину не признал. Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы с ограничением свободы на полтора года. Также удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального вреда.
Ранее трёх соучастников уже осудили. Ещё один объявлен в федеральный розыск.
Агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму раскрыли 13 убийств, совершённых в прошлые годы.