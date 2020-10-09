В Татарстане вынесли приговор обвиняемому в убийстве

Верховный суд Татарстана вынес приговор 49-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве организованной группой, покушении на убийство более двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Установлено, что в начале июня 2011 года одна из ОПГ конфликтовала с другой. Фигурант и ещё более 50 членов группировки решили разобраться. Они открыли огонь по автомобилю, в котором находились водитель и трое несовершеннолетних, которые не имели отношения к конфликту.

В результате погиб 17-летний молодой человек, ещё один подросток пострадал.

Подсудимый вину не признал. Суд приговорил его к 15 годам тюрьмы с ограничением свободы на полтора года. Также удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального вреда.

Ранее трёх соучастников уже осудили. Ещё один объявлен в федеральный розыск.

Агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму раскрыли 13 убийств, совершённых в прошлые годы.