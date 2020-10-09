В Тюменской области прокомментировали работу региональной программы поддержки семей

В Тюменской областной думе прокомментировали работу региональной программы поддержки семей при покупке и строительстве жилья.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные заседания комитета по бюджету, налогам и финансам в региональном парламенте.

«Средний размер социальной выплаты, предоставленной на строительство (приобретение) жилья, составил 1 084,5 тыс. рублей. Общая площадь жилья, приобретённого (построенного) с использованием средств социальных выплат, равняется 16,5 тыс. квадратных метров», — цитирует издание сообщение думы.

С января по июнь 2020 года 459 семей претендовали на финансовую поддержку при покупке и строительстве жилья, 186 из них получили выплату. Средства были выделены из регионального бюджета.

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