В Тюменской области прокомментировали работу региональной программы поддержки семей

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В Тюменской областной думе прокомментировали работу региональной программы поддержки семей при покупке и строительстве жилья.
В Тюменской области прокомментировали работу региональной программы поддержки семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные заседания комитета по бюджету, налогам и финансам в региональном парламенте.

«Средний размер социальной выплаты, предоставленной на строительство (приобретение) жилья, составил 1 084,5 тыс. рублей. Общая площадь жилья, приобретённого (построенного) с использованием средств социальных выплат, равняется 16,5 тыс. квадратных метров», — цитирует издание сообщение думы.

С января по июнь 2020 года 459 семей претендовали на финансовую поддержку при покупке и строительстве жилья, 186 из них получили выплату. Средства были выделены из регионального бюджета.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию со льготной ипотекой.

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