В Татарстане проверяют сообщения об инциденте с инвалидом в поликлинике

Короткая ссылка
Прокуратура Татарстана проверяет сообщения об инциденте с инвалидом-колясочником в поликлинике.
В Татарстане проверяют сообщения об инциденте с инвалидом в поликлинике
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В интернете появилось видео, согласно которому мужчина вынужден спускаться два лестничных пролёта на руках. За ним шла женщина с инвалидной коляской.

В пресс-службе исполкома Зеленодольского района заявили, что с 2015 года поликлиника оборудована пандусом. Там также «определена логистика движения лиц с ограниченными физическими возможностями».

«Исполняющий обязанности прокурора Тимур Дияров сегодня утром прибыл в поликлинику №1, чтобы лично разобраться с ситуацией по поводу доступа в здание маломобильных групп населения», — сказал Интерфаксу старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее газета «Известия» сообщала, что прокуратура Красноярского края организовала проверку соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить