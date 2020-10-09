В Татарстане проверяют сообщения об инциденте с инвалидом в поликлинике

Прокуратура Татарстана проверяет сообщения об инциденте с инвалидом-колясочником в поликлинике.

Об этом сообщает «Реальное время».

В интернете появилось видео, согласно которому мужчина вынужден спускаться два лестничных пролёта на руках. За ним шла женщина с инвалидной коляской.

В пресс-службе исполкома Зеленодольского района заявили, что с 2015 года поликлиника оборудована пандусом. Там также «определена логистика движения лиц с ограниченными физическими возможностями».

«Исполняющий обязанности прокурора Тимур Дияров сегодня утром прибыл в поликлинику №1, чтобы лично разобраться с ситуацией по поводу доступа в здание маломобильных групп населения», — сказал Интерфаксу старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее газета «Известия» сообщала, что прокуратура Красноярского края организовала проверку соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья.