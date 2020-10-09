Пожилым москвичам разблокируют соцкарты для получения срочного лечения

Для жителей Москвы старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями разблокируют социальные карты для проезда в городские поликлиники и онкодиспансеры при необходимости получения неотложной помощи.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если речь идёт о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — написал он в своём личном блоге.

В Москве с 9 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом приостановили действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями оставались дома.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что школьники и пенсионеры в возрасте более 65 лет 9 октября пытались пройти в метро 12 тыс. раз.