В Тюмени рассказали об открытии новой школы, она рассчитана на 1,2 тыс. человек. В учреждении будут работать 47 учителей.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

Для обучения учащихся 1—4-х классов предусмотрено 16 кабинетов, учащихся 5—11-х классов — 32 кабинета.

«В России появилось ещё одно новое современное учебное учреждение, которое даст всем возможность получать новые знания. Тюмень прирастает детьми, только в этом году в первый класс пришло на 46% больше детей, чем в 2019 году», — цитирует издание вице-премьера России Татьяну Голикову.

Она добавила, что проект данной школы Минстрой включил в перечень проектов, которые должны реализовываться в России в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее «Реальное время» сообщало об открытии нового корпуса Международной школы в Казани.