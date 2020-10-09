В Новгородской области обязали носить маски в общественном транспорте
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Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Отмечается, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин внёс соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».
«Ношение гражданами масок и респираторов в общественном транспорте в настоящее время является обязательным условием при осуществлении транспортных перевозок на всех видах транспорта на территории Новгородской области», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области поручили усилить контроль за ношением масок в магазинах.