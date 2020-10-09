В Пензенской области от природного пожара загорелись четыре жилых дома

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В городе Сердобске Пензенской области от природного пожара загорелись два жилых и два нежилых дома, а также четыре хозяйственные постройки. В настоящее время возгорание локализировано, угроза распространения огня на жилой сектор снята.
В Пензенской области от природного пожара загорелись четыре жилых дома
  • РИА Новости

«От горящей травы загорелись два жилых и два нежилых дома, а также четыре хозпостройки. Угроза распространения огня на жилой сектор снята», —цитирует пресс-службу МЧС ТАСС.

Информация о пожаре поступила в 13:18, а 14:25 была объявлена локализация возгорания на площади 600 кв. м.

К месту пожара направлен пожарный поезд.

7 октября на складе боеприпасов в районе населённого пункта Желтухино под Рязанью произошёл пожар из-за загоревшейся травы. Более 2,3 тыс. человек из близлежащих населённых пунктов были эвакуированы.

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