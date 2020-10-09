У председателя правительства Ульяновской области выявили коронавирус

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У председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
У председателя правительства Ульяновской области выявили коронавирус
  • © пресс-служба правительства Ульяновской области

«Да, Александр Александрович получил положительный тест. Сейчас на самоизоляции», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что Смекалин работает из дома.

Также коронавирус выявили у первого заместителя председателя правительства области Екатерины Убы.

«У Екатерины Владимировны подтвердился коронавирус. Она находится на больничном и лечится дома», — сообщила пресс-секретарь Убы.

По данным на 9 октября, в России за сутки выявили 12 126 случаев COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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