У председателя правительства Ульяновской области выявили коронавирус
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«Да, Александр Александрович получил положительный тест. Сейчас на самоизоляции», — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что Смекалин работает из дома.
Также коронавирус выявили у первого заместителя председателя правительства области Екатерины Убы.
«У Екатерины Владимировны подтвердился коронавирус. Она находится на больничном и лечится дома», — сообщила пресс-секретарь Убы.
По данным на 9 октября, в России за сутки выявили 12 126 случаев COVID-19, что стало максимумом с начала пандемии.
Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.