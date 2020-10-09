В ХМАО завели дело по факту гибели трёх рабочих на стройке

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В Когалыме завели уголовное дело по факту гибели трёх рабочих на стройке политехнического колледжа.
В ХМАО завели дело по факту гибели трёх рабочих на стройке
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Вечером в четверг, 8 октября, при подаче бетонной смеси произошло разрушение опор, удерживавших опалубок. С высоты около 23 м упали четыре человека. Трое погибли, один госпитализирован с тяжёлыми травмами.

В окружной прокуратуре рассказали, что на место происшествия выезжал прокурор Когалыма и координировал действия сотрудников правоохранительных органов.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил, а также решениям уполномоченных органов контроля в данной сфере», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове возбуждено дело по факту гибели рабочего в котловане.

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