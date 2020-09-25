В Кирове возбуждено дело по факту гибели рабочего в котловане

В Кирове 24-летнего мужчину насмерть завалило землёй во время работ на железнодорожной станции.

Об этом порталу progorod43 рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

24 сентября около 16:00 мужчина проводил работы по откачке воды из котлована глубиной около 4 м. В это время произошёл обвал земли. Рабочий, находившийся в этот момент на дне ямы, погиб.

На место трагедии прибыли следователи и криминалисты.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

В июле сайт «Невские новости» сообщил о двух погибших в Ленобласти. Рабочие погибли во время рытья колодца, их тела были найдены под завалами земли.