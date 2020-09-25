В Кирове возбуждено дело по факту гибели рабочего в котловане
- РИА Новости
Об этом порталу progorod43 рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
24 сентября около 16:00 мужчина проводил работы по откачке воды из котлована глубиной около 4 м. В это время произошёл обвал земли. Рабочий, находившийся в этот момент на дне ямы, погиб.
На место трагедии прибыли следователи и криминалисты.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.
В июле сайт «Невские новости» сообщил о двух погибших в Ленобласти. Рабочие погибли во время рытья колодца, их тела были найдены под завалами земли.