В Кирове возбуждено дело по факту гибели рабочего в котловане

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В Кирове 24-летнего мужчину насмерть завалило землёй во время работ на железнодорожной станции.
В Кирове возбуждено дело по факту гибели рабочего в котловане
  • РИА Новости

Об этом порталу progorod43 рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

24 сентября около 16:00 мужчина проводил работы по откачке воды из котлована глубиной около 4 м. В это время произошёл обвал земли. Рабочий, находившийся в этот момент на дне ямы, погиб.

На место трагедии прибыли следователи и криминалисты.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

В июле сайт «Невские новости» сообщил о двух погибших в Ленобласти. Рабочие погибли во время рытья колодца, их тела были найдены под завалами земли.

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