В Москве задержали женщину, пытавшуюся продать новорождённого ребёнка

В Москве задержали женщину, пытавшуюся продать своего новорождённого ребёнка.

Об этом сообщает НТВ.

По имеющимся данным, 25-летняя женщина опубликовала в интернете объявление о поиске приёмных родителей для дочери. За передачу девочки в новую семью она попросила 300 тыс. рублей. Встреча с потенциальными покупателями прошла в одной из кофеен.

«8 октября в помещении одной из кофеен на востоке Москвы после получения денег она передала ребёнка покупательнице и написала расписку. В этот момент её задержали», — заявила представитель ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Сделку» проводили под контролем следователей и сотрудников угрозыска.

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