Губернатор Тюменской области пожелал главе Югры скорейшего выздоровления

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Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал главе Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой скорейшего выздоровления.
Губернатор Тюменской области пожелал главе Югры скорейшего выздоровления
  • РИА Новости

«Наталья Владимировна, вы сильный, закалённый севером человек. Без сомненья, в борьбе с болезнью победа будет за вами. Желаю вам скорейшего выздоровления!» — цитирует «Вслух.ру» обращение Моора.

8 октября Наталья Комарова сообщила в Instagram о том, что у неё положительный тест ПЦР.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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