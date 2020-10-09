Губернатор Тюменской области пожелал главе Югры скорейшего выздоровления

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал главе Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой скорейшего выздоровления.

«Наталья Владимировна, вы сильный, закалённый севером человек. Без сомненья, в борьбе с болезнью победа будет за вами. Желаю вам скорейшего выздоровления!» — цитирует «Вслух.ру» обращение Моора.

8 октября Наталья Комарова сообщила в Instagram о том, что у неё положительный тест ПЦР.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.