Помощник президента России Владимир Мединский ответил на вопрос о связи политики и истории.

«Если мы говорим о независимости истории от политики, то предполагаем не разведение их по разным углам, а отсутствие именно давления на науку в угоду сиюминутным интересам или идеологическим предубеждениям», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты» в рамках форума «История для будущего. Новый взгляд».

По словам Мединского, никто не отрицает дискуссионность в оценке той или иной личности, событий, тем более когда находятся неизвестные ранее факты.

«При оценках нужно использовать принцип историзма. Не оправдывать. Изучать эпоху», — пояснил он.

Мединский напомнил, что он давно призывает полностью пересмотреть подходы к изучению истории в школе, отойти от принципа последовательности к познанию истории мира в сравнении.

Ранее Мединский назвал роль истории в межгосударственных отношениях.