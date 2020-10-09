Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
  • РИА Новости

Он отметил, что осенний сезон «более благоприятный для развития подобных заболеваний».

«Поэтому я думаю, что сейчас мы ещё не на пике», — цитирует РИА Новости Альтштейна.

Он предположил, что, «скорее всего, увеличится ещё, но, может быть, не так уж сильно».

«Я думаю, что это будет где-то на уровне 15 тыс.», — заявил вирусолог, говоря о возможных пиковых показателях заболеваемости коронавирусом в России.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, это максимум с начала пандемии. Всего в стране за время эпидемии выявили 1 272 238 случаев заболевания.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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