Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
- РИА Новости
Он отметил, что осенний сезон «более благоприятный для развития подобных заболеваний».
«Поэтому я думаю, что сейчас мы ещё не на пике», — цитирует РИА Новости Альтштейна.
Он предположил, что, «скорее всего, увеличится ещё, но, может быть, не так уж сильно».
«Я думаю, что это будет где-то на уровне 15 тыс.», — заявил вирусолог, говоря о возможных пиковых показателях заболеваемости коронавирусом в России.
Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, это максимум с начала пандемии. Всего в стране за время эпидемии выявили 1 272 238 случаев заболевания.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.