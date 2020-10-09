В двух районах Рязанской области отменили режим ЧС
- © МЧС России
«Режим чрезвычайной ситуации снят в связи с завершением мероприятий оперативного реагирования на ЧС, связанную с частичным повреждением жилых помещений в населённых пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов на территории воинской части 55443», — сообщили в правительстве региона.
7 октября на арсенале в районе населённого пункта Желтухинского в Рязанской области произошёл пожар из-за загоревшейся травы.
Более 2,3 тыс. человек были эвакуированы.
В результате ЧП госпитализированы 16 человек, пострадали более 20 построек.