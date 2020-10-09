Летевший в Омск пассажирский самолёт вынужденно сел в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку после того, как самолёт «Аэрофлота» по пути из Москвы в Омск совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

«9 октября в 03:11 (01:11 мск) в аэропорту Кольцово произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», следовавшее по маршруту Москва — Омск. На борту находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа», — заявили в прокуратуре.

По предварительным данным, причина посадки — отказ обогрева датчиков статики и динамики.

6 октября стало известно, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвращением в петербургский аэропорт Пулково самолёта, вылетевшего в Йошкар-Олу, после выявления неисправности передней стойки шасси.