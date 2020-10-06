В Петербурге начата проверка после посадки самолёта с неисправностью
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- РИА Новости
«По поручению северо-западного транспортного прокурора Владимира Владимирова организована проверка соблюдения прав пассажиров возвратившегося в Пулково самолёта», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Прокуратура также проследит за предоставлением резервного борта для вылета пассажиров в Йошкар-Олу и обеспечением их всем необходимым в связи с задержкой рейса.
Ранее самолёт авиакомпании «РусЛайн» (рейс 7R 289A) с 29 человеками на борту благополучно вернулся в аэропорт Пулково после выявления экипажем после взлёта неисправности передней стойки шасси.