В Петербурге начата проверка после посадки самолёта с неисправностью

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвращением в петербургский аэропорт Пулково самолёта, вылетевшего в Йошкар-Олу, после выявления неисправности передней стойки шасси.

«По поручению северо-западного транспортного прокурора Владимира Владимирова организована проверка соблюдения прав пассажиров возвратившегося в Пулково самолёта», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Прокуратура также проследит за предоставлением резервного борта для вылета пассажиров в Йошкар-Олу и обеспечением их всем необходимым в связи с задержкой рейса.

Ранее самолёт авиакомпании «РусЛайн» (рейс 7R 289A) с 29 человеками на борту благополучно вернулся в аэропорт Пулково после выявления экипажем после взлёта неисправности передней стойки шасси.