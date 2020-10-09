Эксперт назвал правила безопасной поездки в общественном транспорте

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Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал о правилах безопасного проезда в общественном транспорте.
Эксперт назвал правила безопасной поездки в общественном транспорте
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

«Главное — надевать маску, причём не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок», — заявил он в интервью радио Sputnik. 

Покровский также посоветовал находиться в маске всё время пребывания в транспорте.

«Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их — как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки», — сказал академик.

Кроме того, рекомендуется открывать окно в общественном транспорте.

«Проветривание — один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спёртый», — добавил Покровский.

Эксперт рассказал о важности соблюдения социальной дистанции.

«Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Всё же главное — это маски», — отметил он.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с COVID-19.

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