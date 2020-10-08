В Кремле оценили динамику выявленных случаев коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал динамику выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Он отметил, что «ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов», и сообщил, что субъекты «продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии».

«Действительно, статистика является поводом для серьёзной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — заявил Песков.

Он пояснил, что «если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти ещё быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придётся думать о том, как эту динамику выправлять».

Песков подчеркнул, что «на основе уроков, которые были вынесены из ситуации марта, апреля, мая, была осуществлена мобилизация системы здравоохранения и переналадки системы здравоохранения под потребности эпидемии, что сейчас позволяет более уверенно действовать на фоне растущей угрозы».

По данным на 8 октября, в России за сутки выявили 11 493 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 260 112 заболевших.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.