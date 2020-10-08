Эксперт прокомментировала идею создания цифровой базы таксистов в Москве

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская прокомментировала идею создания цифровой базы таксистов в Москве.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что в каждом регионе уполномоченные органы ведут собственный реестр выданных разрешений.

Как уточнила эксперт, все данные велись не в онлайн-формате и при такой форме выдачи разрешений надзорным органам было непросто контролировать работу такси.

«У полномочных органов в регионах очень узкие контрольные функции. ГИБДД может проверить водителя на линии, например, его путевой лист, водительское удостоверение и разрешение. Но ГИБДД на дороге не сможет никак понять, трудоустроен ли этот водитель, реально ли он прошёл медосмотр и технический осмотр перед выпуском на линию или нет», — заявила Лозинская.

Трудовая инспекция, со своей стороны, может проверить, трудоустроен ли водитель, но не может узнать, есть ли у него разрешение, сказала она.

Новая система сможет содержать гораздо больший объём данных. Потенциально это позволит отсечь от работы водителей, работающих с нарушениями, считает эксперт.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы заявили, что диспетчерские службы такси начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему.

Глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.