Эксперт прокомментировала идею создания цифровой базы таксистов в Москве

Короткая ссылка
Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская прокомментировала идею создания цифровой базы таксистов в Москве.
Эксперт прокомментировала идею создания цифровой базы таксистов в Москве
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что в каждом регионе уполномоченные органы ведут собственный реестр выданных разрешений.

Как уточнила эксперт, все данные велись не в онлайн-формате и при такой форме выдачи разрешений надзорным органам было непросто контролировать работу такси.

«У полномочных органов в регионах очень узкие контрольные функции. ГИБДД может проверить водителя на линии, например, его путевой лист, водительское удостоверение и разрешение. Но ГИБДД на дороге не сможет никак понять, трудоустроен ли этот водитель, реально ли он прошёл медосмотр и технический осмотр перед выпуском на линию или нет», — заявила Лозинская.

Трудовая инспекция, со своей стороны, может проверить, трудоустроен ли водитель, но не может узнать, есть ли у него разрешение, сказала она.

Новая система сможет содержать гораздо больший объём данных. Потенциально это позволит отсечь от работы водителей, работающих с нарушениями, считает эксперт.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы заявили, что диспетчерские службы такси начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему.

Глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить