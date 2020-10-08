В Татарстане обсудили ситуацию с подростковой преступностью

На заседании Совета безопасности Татарстана обсудили ситуацию с подростковой преступностью.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы главы региона.

Президент республики Рустам Минниханов заявил, что преступления всё чаще совершаются лицами младше 18 лет, среди них растёт число тяжких и особо тяжких. В 2019 году подростки нарушали закон на 12% больше, чем в 2018-м. 60% преступлений, согласно официальной статистике, пришлось на кражи.

По словам Минниханова, одна из причин роста подростковой преступности — распространение криминальных субкультур. Он подчеркнул, что преступный образ жизни популяризируется через интернет.

Вторая проблема, обозначенная Миннихановым, — попытки создать молодёжное крыло со стороны крупных и активных ОПГ. Они вовлекают в свои ряды школьников средних и старших классов и тех, кто получает профобразование.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева оценила идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.