В Татарстане обсудили ситуацию с подростковой преступностью

Короткая ссылка
На заседании Совета безопасности Татарстана обсудили ситуацию с подростковой преступностью.
В Татарстане обсудили ситуацию с подростковой преступностью
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы главы региона.

Президент республики Рустам Минниханов заявил, что преступления всё чаще совершаются лицами младше 18 лет, среди них растёт число тяжких и особо тяжких. В 2019 году подростки нарушали закон на 12% больше, чем в 2018-м. 60% преступлений, согласно официальной статистике, пришлось на кражи.

По словам Минниханова, одна из причин роста подростковой преступности — распространение криминальных субкультур. Он подчеркнул, что преступный образ жизни популяризируется через интернет.

Вторая проблема, обозначенная Миннихановым, — попытки создать молодёжное крыло со стороны крупных и активных ОПГ. Они вовлекают в свои ряды школьников средних и старших классов и тех, кто получает профобразование.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева оценила идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить