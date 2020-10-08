Минстрой не планирует останавливать стройки в России
- © РИА Новости / Максим Блинов
Как передаёт пресс-служба Минстроя, об этом Стасишин заявил на заседании комитета Европейской экономической комиссии ООН по городскому развитию, жилищной политике и землепользованию.
«Мы разработали ряд мер безопасности на строительных площадках, которые будут применены в случае второй волны. Поэтому могу сказать, если это произойдёт, стройки останавливаться не будут», — цитирует его РИА Новости.
Также Стасишин рассказал, что ограничения, которые были введены на стройках весной, оказали влияние на показатели по вводу жилья.
Ранее сообщалось, что в Москве частично перевели на удалёнку сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы.