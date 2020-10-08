Минстрой не планирует останавливать стройки в России

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Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что ведомство разработало меры безопасности на строительных площадках, благодаря которым стройки не будут останавливаться в случае второй волны коронавируса.
Минстрой не планирует останавливать стройки в России
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как передаёт пресс-служба Минстроя, об этом Стасишин заявил на заседании комитета Европейской экономической комиссии ООН по городскому развитию, жилищной политике и землепользованию.

«Мы разработали ряд мер безопасности на строительных площадках, которые будут применены в случае второй волны. Поэтому могу сказать, если это произойдёт, стройки останавливаться не будут», — цитирует его РИА Новости.

Также Стасишин рассказал, что ограничения, которые были введены на стройках весной, оказали влияние на показатели по вводу жилья.

Ранее сообщалось, что в Москве частично перевели на удалёнку сотрудников предприятий и организаций комплекса городского хозяйства столицы.

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