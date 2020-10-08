В Дагестане обнаружили осколки снаряда
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Агульского района республики Закира Гусейнова.
Отмечается, что около недели назад на склоне горы у села Чираг были «слышны звуки, напоминающие раскаты грома».
«Никто не придал этому особого значения, а вчера мимо проходящий пастух обнаружил воронку и обломки, предположительно, от снаряда», — сказал Гусейнов.
Он добавил, что обломки передали компетентным органам для изучения. Также в связи с произошедшим создали оперативно-следственную группу.
Агентство указывает, что более чем в 200 км от места ЧП находится зона боевых действий в Нагорном Карабахе.
Ранее Россия, Франция и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе.