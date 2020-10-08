Мишустин назначил полпреда правительства в Совфеде и Госдуме

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Российски премьер Михаил Мишустин назначил исполняющим обязанности полпреда кабмина в Совфеде и Госдуме Павла Степанова.
Мишустин назначил полпреда правительства в Совфеде и Госдуме
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить исполнение обязанностей полномочного представителя правительства России в Совете Федерации Федерального Собрания России, полномочного представителя правительства России в Государственной Думе Федерального Собрания России на директора департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства России Степанова Павла Владимировича», — говорится в распоряжении.

В начале августа Мишустин пописал распоряжение о назначении бывшего директора дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Дмитрия Огуряева заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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